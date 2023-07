Sardegna: inaugurata a Mogoro nel fine settimana la 62esima Fiera dell'Artigianato artistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Cau ha parlato di “nuova sfida per Mogoro e per la nostra Comunità, quest’anno abbiamo il valore aggiunto del coinvolgimento attivo di associazioni che operano nel sociale”, mentre l’assessore Serrenti ha rivendicato “il coraggio di organizzare ogni anno un evento che ha la responsabilità di fare da traino ad un intero settore e ad un intero territorio. Da 62 anni esiste la Fiera di Mogoro e questo perché per primi gli artigiani ci hanno creduto e ci credono e sempre di più chiedono ogni anno di poter partecipare”. Un sostegno concreto al mondo dell’artigianato in generale, e alla fiera in particolare, è stato assicurato dall’assessore Chessa, che ha ribadito come l’appuntamento di Mogoro rappresenti, anche per il Consiglio regionale, uno degli eventi più importanti per la Sardegna anche sotto il profilo turistico. Prima del taglio del nastro, c’è stata l’esibizione del Gruppo folk di Mogoro Su Sticcau, quindi si sono aperte le porte dello spazio espositivo. Ad accogliere i visitatori, fino al 17 settembre, ci saranno anche quest’anno ragazzi e ragazze del Parte Montis: 13 giovani, tra i 20 e i 25 anni, quasi tutti studenti universitari, che si occuperanno della vendita dei biglietti, del servizio informazioni, del merchandising. (Rsc)