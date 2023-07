Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Conferenza stampa di presentazione del progetto "Sono anziano ma non ci casco", promosso dalle Acli di Roma e sostenuto dall'Assessorato e dipartimento alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale in collaborazione con Fap Acli Roma e Polizia di Stato. Interverranno: Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale; Lidia Borzì, presidente Acli Roma aps; Francesca Picierno, Vicequestore Aggiunto Polizia di Stato. Special guest: Ricky Tognazzi, attore e regista.Roma, Campidoglio (ore 11:30)- Graduation Day del Corso di laurea in Farmacia, la cerimonia per i primi laureati del Corso magistrale a ciclo unico attivato nell’anno accademico 2018/2019 presso la Facoltà di Medicina e chirurgia.Roma, Campus dell’Università Cattolica, largo F. Vito, 1 (ore 16:30)- Al via "Il lunedì del gusto con le cantine del Lazio". Al Cinevillage di Piazza Vittorio, dal 24 luglio all'11 settembre le degustazioni dei vini della Regione Lazio. Un'iniziativa realizzata grazie al sostegno di Arsial, in collaborazione con Ars - Associazione romana sommelier.Roma, giardini di Piazza Vittorio Emanuele II (ore 18:30) (Rer)