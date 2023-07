Mediterraneo: Tajani, Conferenza su migrazioni e sviluppo grande successo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza internazionale su migrazioni e sviluppo che si è svolta ieri alla Farnesina è stata "un grande successo del governo italiano". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a "Radio anch'io"su Rai Radio 1. "Si è deciso di rafforzare le misure per impedire la migrazione illegale e la perdita di vite umane. Tutti gli Stati si sono detti favorevoli a partecipare al lavoro. Si affronteranno le cause che sono alla radice della migrazione. Ci devono essere flussi migratori regolari e non persone disperate che fuggono su cui speculano i trafficati, gli stessi che trafficano armi e droga", ha detto Tajani. "Per tutti coloro che vogliono venire in Italia a lavorare in maniera regolare, con contratti regolari serve una strategia a breve, medio e lungo termine", ha aggiunto il ministro.(Res)