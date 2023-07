Libano: inviato francese Le Drian atteso domani in visita ufficiale a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato della presidenza della Repubblica francese in Libano, Jean-Yves Le Drian, è atteso domani a Beirut, per una visita ufficiale di due giorno, durante la quale incontrerà i rappresentanti delle forze politiche libanesi, in vista dell’elezione, da parte del Parlamento, di un nuovo capo di Stato. Lo ha riferito il quotidiano libanese “Addiyar”, secondo il quale oggi sarà definita la tabella di marcia degli appuntamenti con i capi dei partiti e dei movimenti politici. In principio, verosimilmente, Le Drian terrà un colloquio con il presidente del Parlamento, Nabih Berri, per poi incontrare i rappresentanti delle altre forze politiche del Paese dei cedri. L’obiettivo, secondo i media libanesi, è effettuare un altro tentativo per trovare un consenso tra i partiti, al fine di scegliere un candidato condiviso per la presidenza della Repubblica. Secondo il sito di informazione “Naharnet”, inoltre, rappresentanti dello Stato del Qatar sono già a Beirut per un’iniziativa diplomatica parallela con la stessa finalità e avrebbero discusso della candidatura del capo di Stato maggiore, Joseph Aoun. Doha, infatti, come Parigi, fa parte del Gruppo dei cinque, costituito anche da Egitto, Arabia Saudita e Stati Uniti. Il gruppo si era incontrato lo scorso 17 luglio, a Doha, ma non era giunto a proporre nessun candidato presidenziale. Di contro, aveva espresso congiuntamente la necessità che i capi politici libanesi accelerassero il processo per le elezioni di un nuovo presidente della Repubblica e che attuassero le riforme necessarie alla ripresa economica. (Lib)