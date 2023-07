Zaki: Tajani, fatto ciò che era giusto, lavorando in silenzio senza propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia lavorando per la liberazione di Patrick Zaki ha fatto “ciò che era giusto”. Lo ha detto il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a “Radio anch'io” su Rai Radio 1. “A Zaki auguro buona fortuna e che realizzi i suoi sogni”, ha detto il ministro, ribadendo che il governo è impegnato “sulla soluzione del caso Regeni”. Ora è stato “ottenuto un risultato, senza propaganda così come quando liberammo Alessia Piperno” in Iran, ha aggiunto Tajani. “Abbiamo lavorato seriamente e in silenzio e questo è un risultato che abbiamo ottenuto”, ha detto il ministro. (Res)