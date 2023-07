Israele: Netanyahu dimesso dall'ospedale, oggi il voto sulla riforma della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, è stato dimesso dall'ospedale questa mattina, dopo il ricovero di sabato, 22 luglio, per impiantargli un pacemaker. La scorsa settimana il capo del governo era stato ricoverato in ospedale per un giorno dopo aver subito un "blocco cardiaco transitorio, potenzialmente pericoloso per la vita". Secondo quanto riportano i media israeliani, al momento non è chiaro se Netanyahu si recherà alla Knesset, il parlamento, dove i deputati oggi voteranno la proposta di legge della coalizione di impedire ai tribunali di esercitare il controllo giurisdizionale delle decisioni del governo sulla base del principio di ragionevolezza. Intanto, a Gerusalemme, la polizia ha dispiegato i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti che bloccano le strade che portano alla Knesset. (Res)