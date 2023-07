Grecia: emergenza incendi, evacuate quasi 2.500 persone nella notte a Corfù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 2.500 persone sono state evacuate per precauzione durante la notte a Corfù, in Grecia, dove un incendio sta divampando nel nord dell'isola turistica greca. E' quanto riferito da un portavoce dei vigili del fuoco. L'incendio boschivo nel nord dell'isola ha portato "all'evacuazione preventiva di 2.466 persone" durante la notte, ha affermato il portavoce, sottolineando che finora non sono state distrutte case o hotel. Ieri sera è stato riferito che sull'isola è stato dichiarato lo stato d'emergenza, come nel caso di Rodi, a causa dell'emergenza causata dagli incendi. (Gra)