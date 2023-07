Giordania-Siria: prima riunione del comitato misto contro traffico stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato misto tra Giordania e Siria per il contrasto al traffico di stupefacenti attraverso il confine tra i due Paesi ha tenuto ieri la sua prima riunione ad Amman. Lo si apprende da un comunicato del ministero degli Esteri del Regno hashemita di Giordania, ripreso dall’agenzia di stampa “Petra”. La riunione è stata presieduta, per la parte giordana dal presidente dei capi di Stato maggiore interforze, il generale di divisione Youssef al Hunaiti, e dal direttore dell’intelligence, il generale di divisione Ahmed Hosni. Per la Siria, invece, a presiedere l’incontro c’era il vice comandante in capo e ministro della Difesa, il generale Ali Mahmoud Abbas, e il direttore dell’intelligence, il generale di divisione Houssam Luka. Durante i colloqui, si è discusso della cooperazione per affrontare la minaccia costituita dalle reti del traffico degli stupefacenti attraverso il confine tra i due Paesi e delle misure necessarie per lottare contro il contrabbando, che costituisce un pericolo crescente per tutta la regione. La riunione era stata organizzata durante la visita del vice primo ministro e ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, a Damasco, lo scorso 3 luglio. (Res)