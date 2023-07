Regno Unito: sondaggio, elettori preferiscono Starmer a Sunak come primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Rishi Sunak è considerato meno affidabile e onesto del leader del Partito laborista Keir Starmer. Il sondaggio di YouGov per il quotidiano "The Times" ha scoperto che gli elettori hanno più fiducia in Starmer e nel Partito laborista per affrontare i problemi del Regno Unito, dall'inflazione alle lunghe liste di attesa del Servizio sanitario nazionale, fino all'immigrazione illegale. Tuttavia, come emerge dal sondaggio, nessuno dei due leader può contare sul pieno sostegno dell'opinione pubblica. Il 44 per cento degli intervistati non è infatti sicuro su quale dei due leader politici sarebbe la scelta migliore come primo ministro. Il 31 per cento ha votato Starmer e il 23 per cento si è espressa a favore di Sunak. (Rel)