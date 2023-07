Francia-Usa: "Le Figaro", Jill Biden domani incontrerà Brigitte Macron a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moglie del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Jill, incontrerà domani a Parigi l'omologa francese, Brigitte Macron. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che Jill Biden arriverà questa sera e si tratterrà per sette giorni nella capitale francese. La moglie del presidente statunitense alla fine del 2021 aveva dichiarato che lei e Brigitte Macron sono "due amiche", e si considerano quasi come "sorelle". Jill Biden nel suo soggiorno parigino ha in agenda anche la partecipazione a una cerimonia organizzata dall'Unesco per celebrare il ritorno degli Stati Uniti nell'organizzazione. In seguito dovrebbe recarsi in Normandia per rendere omaggio ai militari statunitensi morti durante la Seconda guerra mondiale al cimitero di Saint-James. (Frp)