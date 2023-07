Roma: trasporto di pane e pizza tra ragnatele e ruggine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pane e pizza, trasportati in pessime condizioni igienico sanitarie, tra ragnatele, polvere e ruggine, stipati in ceste di plastica forate prive di copertura e sacchi di carta riciclati. È quello che hanno trovato i vigili urbani del Gruppo pronto intervento traffico nel corso di una ispezione a un mezzo in via Magna Grecia a Roma. Il conducente del camion ha tentato di giustificarsi alludendo ad un favore a titolo personale nel dover consegnare i generi alimentari ad un panificio in zona Bufalotta. Il veicolo però aveva una destinazione diversa e quindi gli agenti hanno ritirato la carta di circolazione del mezzo e lo hanno posto in stato di fermo. Il pane e la pizza sono stati destinati al macero e conferiti negli appositi contenitori per essere adeguatamente smaltiti. (Rer)