Migranti: Mezzaluna rossa libica e Unicef aiutano 400 persone al confine con la Tunisia

- La Mezzaluna rossa della Libia e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) hanno fornito cibo, acqua e assistenza sanitaria a circa 400 migranti provenienti da Paesi dell'Africa sub-sahariana, un quarto dei quali sono bambini, al confine libico-tunisino. Lo hanno riferito le due organizzazioni in un messaggio pubblicato in entrambi profili Twitter, affermando che è in corso una risposta umanitaria al confine libico-tunisino, al fine di soddisfare le esigenze dei migranti irregolari bloccati. La Mezzaluna rossa e l’Unicef stanno lavorando per intensificare gli sforzi con le organizzazioni umanitarie e governative al fine di fornire aiuti ai migranti bloccati al confine libico-tunisino. (Lit)