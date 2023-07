Spagna: Bonelli (Avs), sostegno Meloni non ha fatto bene a Vox, ottimo risultato di Sumar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha portato bene a Vox che perde 19 seggi!. Lo scrive su Twitter il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra Angelo Bonelli, in riferimento ai risultati elettorali in Spagna. “La sconfitta dei sovranisti e negazionisti climatici è una buona notizia insieme allo straordinario risultato di Sumar con Yolanda Diaz che ha tenuto insieme la giustizia sociale e quella ambientale", conclude Bonelli. (Rin)