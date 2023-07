© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Congratulazioni ad Alberto Nunez Feijoo per la netta vittoria alle elezioni” che si sono svolte ieri in Spagna: lo ha scritto su Twitter il presidente del Partito popolare europeo (Ppe) Manfred Weber. “Ottenere 3 milioni di voti dal 2019 concede al Partito popolare un chiaro mandato per formare un governo che rifletta questa volontà di cambiamento. Può contare sul nostro pieno appoggio”, ha affermato Weber. (Beb)