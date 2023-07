Nepal: primo ministro Dahal a Roma per Food Systems Summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, è giunto ieri a Roma per partecipare al Food Systems Summit delle Nazioni Unite, in programma nella sede dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) da oggi al 26 luglio. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. Il premier, si legge nella nota, interverrà al vertice oggi e domani in qualità di presidente del Gruppo dei Paesi meno sviluppati. In giornata a margine dell’evento avrà colloqui bilaterali con l’omologa del Bangladesh, Sheikh Hasina, e col segretario generale dell’Onu, Antionio Guterres. Domani avrà un’interazione con la comunità nepalese locale, organizzata dall’Associazione dei nepalesi non residenti (Nrna). Il rientro a Katmandu è previsto per il 28 luglio.(Inn)