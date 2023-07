Energia: ministro britannico Shapps, sfrutteremo al massimo riserve nel Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Imprese e l’energia britannico, Grant Shapps, ha insistito sul fatto che il governo "sfrutterà al massimo" le restanti riserve di petrolio e gas del Mare del Nord nel Regno Unito, sostenendo che ciò è compatibile con l'impegno del Paese a raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Questa dichiarazione arriva dopo che il leader laborista Keir Starmer ha dichiarato che il Regno Unito non rilascerà nuove licenze per il Mare del Nord, se il suo partito dovesse vincere le prossime elezioni generali. In un'intervista al quotidiano "Financial Times", Shapps ha definito la politica laborista come una "pazzia" e ha affermato che le licenze dovrebbero essere rilasciate per tutti i giacimenti di petrolio e gas, purché ciò sia in linea con le ambizioni di zero emissioni nette. "È follia e irresponsabilità da parte del Partito laborista voler deliberatamente perseguire una politica autolesionista non sfruttando il petrolio e il gas del Mare del Nord, ma acquistandoli dall'estero", ha detto Shapps. Il ministro dell'Energia ha sostenuto che l'alternativa all'utilizzo di idrocarburi britannici mentre il Regno Unito passava a un'economia più verde era importare combustibili fossili dall'estero, mossa che in genere comporta maggiori emissioni di carbonio. “Ciò lascerebbe il Regno Unito alla mercé di Putin o chiunque altro voglia tenerci in ostaggio", ha detto Shapps.(Rel)