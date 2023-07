Cambogia: elezione parlamentare, il partito del premier Hun Sen rivendica la vittoria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figura di Hun Manet pare comunque suscitare sincero entusiasmo tra molti elettori, complice la sua educazione universitaria occidentale: dopo il diploma all'Accademia militare di West Point, negli Stati Uniti, il figlio maggiore del premier Hun Sen ha ottenuto infatti una laurea magistrale alla New York University e un dottorato in economia alla Bristol University, nel Regno Unito. Come dimostrato però dal leader nordcoreano Kim Jong-un, formatosi in Svizzera, i trascorsi formativi e accademici di un capo di Stato non bastano a fornire indicazioni attendibili in merito al suo orientamento politico e stile di governo. Hun Manet, dal canto proprio, non ha fornito sinora molte indicazioni: utilizza frequentemente i social media, come il padre, senza esprimere però posizioni nette. Non è nemmeno escluso che dopo le elezioni il figlio maggiore di Hun Sen possa decidere di tenersi in disparte ancora per un certo tempo, lasciando al padre la gestione degli affari pubblici e approfittandone nel frattempo per consolidare la propria rete di influenze e il proprio personale controllo sul partito e sulle istituzioni. (segue) (Fim)