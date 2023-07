Ucraina: Blinken, liberato 50 per cento territorio occupato, ma la battaglia è difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha sostenuto che l'Ucraina abbia liberato sinora circa il 50 per cento del territorio inizialmente occupato dalle forze russe all'inizio dell'invasione di quel Paese, a febbraio dello scorso anno. Intervistato dall'emittente televisiva statunitense "Cnn", Blinken ha affermato che gli ucraini "si sono già ripresi circa il 50 per cento di quel che era stato sottratto", ma ha anche ammesso che Kiev ha di fronte a sé "una lotta molto difficile" per proseguire la liberazione dei territori occupati, come emerso dallo scarso successo dell'offensiva intrapresa all'inizio del mese scorso nelle regioni di Zaporizhzhia e Donetsk. Secondo Blinken, però, "Siamo ancora relativamente all'inizio della controffensiva" iniziata un mese e mezzo fa. "E' difficile, e le cose non si risolveranno entro la prossima settimana o due. Credo che ci aspettino diversi mesi" di combattimenti, ha anticipato il segretario di Stato. (Was)