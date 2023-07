Russia: droni colpiscono due edifici non residenziali a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Droni suicidi probabilmente lanciati dall'Ucraina hanno colpito due edifici non residenziali a Mosca attorno alle 4 di stamattina (ora locale). Lo ha riferito su Telegram il sindaco della capitale russa, Sergej Sobjianin, aggiungendo che l'attacco non ha provocato vittime né danni ingenti. Secondo l'agenzia d'informazione russa "Tass", un drone ha colpito un grattacielo commerciale lungo il Viale Likhacheva, mentre i rottami di un secondo drone sono stati rinvenuti in un'altra via centrale di Mosca, il Viale Komsolomoskij. Il traffico automobilistico è stato temporaneamente bloccato. (Rum)