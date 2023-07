Russia: Difesa rivendica abbattimento droni su Mosca, danni a diversi edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Russia ha rivendicato l'abbattimento di diversi droni suicidi, presumibilmente lanciati dall'Ucraina, che hanno colpito edifici nel centro di Mosca nelle prime ore di oggi. Il sindaco della capitale russa, Sergej Sobjianin, aveva riferito su Twitter che almeno due droni suicidi hanno colpito altrettanti edifici non residenziali di Mosca attorno alle 4 di stamattina (ora locale), senza causare vittime né danni ingenti. Una successiva nota della Difesa russa ha precisato che i droni sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea, e i rottami hanno causato danni superficiali ad alcuni edifici. Secondo l'agenzia d'informazione russa "Tass", un drone ha colpito un grattacielo commerciale lungo il Viale Likhacheva, mentre i rottami di un secondo drone sono stati rinvenuti in un'altra via centrale di Mosca, il Viale Komsolomoskij. Il traffico automobilistico è stato temporaneamente bloccato. Un video ottenuto dal quotidiano "New York Times", che ne ha verificato l'autenticità, mostra fumo e danni di varia entità a diversi edifici della capitale russa. (Rum)