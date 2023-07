Usa-Cina: Blinken a "Cnn", Washington lavora per stabilizzare relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo ancora all'inizio. La prova sarà nei risultati". Il segretario ha precisato di essere stato "molto chiaro con le mie controparti cinesi che continueremo a fare e dire cose che alla Cina non piaceranno, così come loro continueranno a dire e fare cose che a noi non piacciono". La vera prova, secondo il segretario di Stato, sarà "vedere se potremo gestire (la relazione) attraverso questi ostacoli, assicurarci di sostenere queste linee di comunicazione e continuare a parlare, a lavorare assieme (...) per vedere se sia possibile cooperare". Una questione ancora aperta, dopo la recente visita a Pechino di Blinken e quelle della segretaria del Tesoro, Janet Yellen, e dell'inviato per il clima John Kerry, sarebbe il ripristino delle linee di comunicazione diretta tra le forze armate dei due Paesi. (Was)