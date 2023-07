Migranti: ministro Esteri saudita, rispetto dei diritti umani e aiuti a sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare il fenomeno migratorio, l’Arabia Saudita si impegna per “promuovere il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo sostenibile”, sostenendo la cooperazione internazionale e l’operato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu). Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno del Regno dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz al Saud, nel suo intervento alla Conferenza sulla migrazione e lo sviluppo, tenutasi ieri a Roma, come riferisce l’agenzia di stampa governativa “Spa”. Il ministro, che ha guidato la delegazione saudita a nome del re, Salman bin Abdulaziz al Saud, ha spiegato che Riad si sta adoperando per realizzare gli obiettivi fissati nel programma Vision 2030, “che ha al suo centro l’uomo”, impegnandosi “a favore dello sviluppo delle istituzioni politiche dei vari Paesi e del miglioramento della normativa in materia di diritto del lavoro e di diritti dei lavoratori”. Inoltre, Riad ha messo a punto due iniziative, “Saudi Green” e “Green Middle East” per affrontare l’impatto del cambiamento climatico, mentre, nell’ambito umanitario, è sempre in prima linea nel “mitigare le sofferenze delle popolazioni colpite da crisi, conflitti e catastrofi ambientali, attraverso il Centro Re Salman per il soccorso umanitario e le operazioni umanitarie, in conformità con il diritto umanitario internazionale e in collaborazione con le organizzazioni sovranazionali”. Nello specifico, ha aggiunto bin Saud, l’Arabia Saudita ha elaborato “programmi di sensibilizzazione sui rischi legati alle migrazioni illegali e a tutte le forme di sfruttamento, e ha realizzato 30 progetti a sostegno di rifugiati e migranti, per un valore che supera i 130 milioni di dollari. Per l’Ucraina, inoltre, Riad “ha fornito assistenza umanitaria stanziando oltre 410 milioni di dollari”, mentre il Centro Re Salman ha ha offerto aiuti per un valore di 100 milioni di dollari e ha organizzato una campagna di beneficenza per la popolazione del Sudan”, dove il conflitto ha causato un consistente afflusso di rifugiati nei Paesi vicini. A conclusione del suo discorso, bin Saud ha esortato “la comunità internazionale a svolgere il proprio ruolo per affrontare gli aspetti politici, sociali ed economici delle migrazioni illegali, per combattere la tratta di esseri umani e le reti del crimine organizzato”. Si tratta, infatti, di “sfide globali che richiedono un alto livello di cooperazione internazionale”. (Res)