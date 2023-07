Usa-Israele: Biden chiede a Netanyahu di cancellare voto parlamentare su riforma Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha intrattenuto un colloquio telefonico con il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, sollecitandolo a non portare al voto in parlamento la controversa riforma della Giustizia sostenuta dal suo governo. Lo riferisce una nota presidenziale trasmessa al sito d'informazione "Axios", che ricorda come negli ultimi giorni migliaia di riservisti delle forze armate israeliane, inclusi piloti e ufficiali d'intelligence, abbiano minacciato di non prestare servizio se il disegno di legge verrà votato dalla Knesset. La riforma dovrebbe essere votata dal parlamento nella giornata di oggi, e secondo Axios il Pentagono teme una crisi nelle forze armate israeliane con ricadute negative sulla sua capacità di deterrenza nei confronti dell'Iran e di Hezbollah. (Was)