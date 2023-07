Qatar-Emirati: Doha nomina il suo primo ambasciatore ad Abu Dhabi dal 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha emesso un decreto con il quale nomina Sultan Salmeen Saeed al Mansouri come nuovo ambasciatore negli Emirati Arabi Uniti, il primo dopo la rottura tra Doha e gli altri Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). Lo si apprende dall’agenzia di stampa qatariota “Qna”. In precedenza, Al Mansouri era stato ambasciatore del Qatar in Cina e in Austria. Come ricorda il quotidiano qatariota “Doha News”, infatti, nel 2017, gli Emirati si erano uniti all’Arabia Saudita e al Bahrein (oltre che all’Egitto), che accusavano il Qatar di sostenere il terrorismo e di intrattenere relazioni troppo strette con l’Iran. L’accusa di sostegno al terrorismo era legata alla posizione presa da Doha di fronte all’esplodere delle “primavere arabe”, nel 2011, a sostegno dei partiti e dei movimenti che si ispiravano all’islam politico dei Fratelli musulmani. Doha, da parte sua, aveva respinto le accuse come “infondate”, ma la rottura con il resto del Ccg si era protratta fino al 2021, quando era stata firmata la Dichiarazione di Al Ula, dal nome della città saudita dove si erano incontrati i rappresentanti dei Paesi del Golfo, per ripristinare le relazioni diplomatiche e commerciali con il Qatar. Per questo, il ministero degli Esteri qatariota, in una nota diffusa ieri, ha spiegato che l’invio da parte di Doha di un nuovo ambasciatore ad Abu Dhabi “si fonda sull’accordo di Al Ula e sul desiderio di entrambi i Paesi di rafforzare le relazioni bilaterali”. “Le due parti”, si legge ancora nella nota, “affermano che questo passo realizza la volontà dei governi dei due Paesi e contribuisce a impostare un’azione araba comune, in modo tale da soddisfare le aspirazioni dei due popoli fratelli”. (Res)