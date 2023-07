Iraq-Yemen: ministro Esteri Hussein, Baghdad si propone di mediare per fine guerra in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq si è proposto come mediatore tra le parti coinvolte nella guerra in Yemen per porre fine alle ostilità e favorire il ritorno della stabilità nel Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iracheno, Fouad Hussein, come riferisce l’agenzia di stampa “Shafaq”. Hussein, ieri, ha incontrato l’omologo dello Yemen, Ahmed bin Mubarak, in visita ufficiale a Baghdad. “Speriamo che la situazione in Yemen si stabilizzi, in modo tale che l’ambasciata irachena a Sanaa possa riaprire e riprendere il suo lavoro nel promuovere le relazioni bilaterali”, ha dichiarato il ministro degli Esteri iracheno durante una conferenza stampa al termine dell’incontro, esprimendo il sostegno di Baghdad per la pace e per il dialogo tra le fazioni coinvolte nel conflitto yemenita. Il capo della diplomazia irachena, inoltre, ha sottolineato la necessità di migliorare le condizioni umanitarie in Yemen, agevolando l’ingresso degli aiuti destinati alla popolazione. Il governo iracheno, ha aggiunto Hussein, sostiene l’accordo di Riad, siglato nel 2019, ed esprime apprezzamento per l’impegno dell’Arabia Saudita nel tentativo di portare le parti coinvolte nel conflitto al tavolo delle trattative. Da parte sua, Bin Mubarak ha elogiato il “ruolo positivo dell’Iraq per la causa yemenita e per la conclusione di una tregua”, esprimendo al contempo il proprio rammarico per il fatto che l’accordo tra Iran e Arabia Saudita, firmato lo scorso 10 marzo a Pechino, non abbia contribuito finora ad alleviare le tensioni in Yemen. “C’è una tregua e ci impegniamo a rispettarla”, ha aggiunto, “è giunto il momento di porre fine alla guerra in Yemen e siamo pronti ad applicare l’accordo di pace”. (Res)