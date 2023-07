Usa: il senatore democratico Durbin positivo al Covid per la terza volta in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Dick Durbin, vicecapo della maggioranza democratica al Senato federale Usa, ha annunciato ieri di essere risultato positivo al Covid-19 per la terza volta dall'inizio del 2023. A causa della diagnosi, il senatore non sarà presente in aula per il voti in programma questa settimana, l'ultima prima della pausa estiva dai lavori parlamentari che durerà l'intero mese di agosto. "Sfortunatamente sono risultato positivo al Covid-19", ha scritto il senatore su Twitter. "Sono deluso di dover mancare il lavoro critico sulla legge di bilancio per la Difesa del Senato", ha aggiunto il senatore, aggiungendo che in attesa della guarigione rimarrà isolato in casa. Proprio questa settimana il Senato federale dovrebbe votare la legge di bilancio per la Difesa approvata dalla Camera all'inizio di questo mese. (Was)