Giappone: in vigore da ieri limiti alle esportazioni di macchinari per microchip verso la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono entrati in vigore ieri in Giappone i nuovi limiti all'esportazione verso la Cina di macchinari avanzati per la produzione di microchip, approvati da Tokyo in linea con gli sforzi degli Stati Uniti tesi a frenare l'ascesa di Pechino nel settore dei semiconduttori. Le nuove regole, parte di un emendamento alla legge per gli scambi esteri, vincola le esportazioni verso la Cina di 23 diverse categorie di macchinari per la produzione di microchip all'approvazione preventiva del ministero del Commercio giapponese. Tokyo non ha citato apertamente la Cina come destinataria del provvedimento. Il mese scorso Pechino ha reagito alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti e dai loro alleati annunciando vincoli alle esportazioni di gallio e germanio, due terre rare cruciali per la produzione di microchip. (Git)