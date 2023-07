Islam: ministero degli Esteri degli Emirati condanna rogo copia del Corano in Danimarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha condannato fermamente il rogo di una copia del Corano da parte di “estremisti” nel Regno di Danimarca, esortando le autorità di Copenhagen “ad assumersi le proprie responsabilità per porre fine a simili azioni offensive”. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, citando un comunicato stampa del ministero degli Esteri. Nel testo si ribadisce, inoltre, il rifiuto da parte di Abu Dhabi di “tutti i comportamenti tesi a minare la sicurezza e la stabilità e che infrangono i valori e i principi umani e morali”, giacché “i discorsi ispirati dall’odio e dall’estremismo ostacolano gli sforzi internazionali per diffondere i valori di tolleranza, di convivenza e di pace tra i popoli”. Il dicastero emirtino, inoltre, ha sottolineato “l’importanza di rispettare i simboli religiosi e sacri e di evitare la provocazione e la polarizzazione, in un momento in cui il mondo deve cooperare per sostenere a livello globale i principi di tolleranza e di convivenza pacifica, che devono essere attuati per raggiungere la stabilità e lo sviluppo sostenibile”. Vale la pena ricordare, inoltre, che lo scorso 21 luglio gli Emirati avevano convocato l’ambasciatrice del Regno di Svezia, Liselott Andersson, a seguito del tentativo di incendiare una copia del Corano a Stoccolma, con il permesso delle autorità svedesi. A compiere il gesto era stato il rifugiato iracheno residente nella capitale svedese, Salwan Momika, lo stesso che aveva incendiato una copia del Corano lo scorso 28 giugno, durante la festa musulmana del sacrificio, di fronte alla principale moschea di Stoccolma. (Res)