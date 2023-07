Iran: quattro agenti di polizia uccisi in un attacco nel sud-est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro agenti di polizia della Repubblica islamica dell’Iran sono stati uccisi, ieri, in un “attacco mirato” nella provincia del Sistan e Balochistan, nel sud-est del Paese. Secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, l’attacco è avvenuto nella città di Zahedan, capitale della provincia, situata non lontano dal confine con il Pakistan e con l’Afghanistan, dove un gruppo armato ha teso un’imboscata a una pattuglia della polizia. L’identità degli assalitori per ora è ignota ma le autorità iraniane, che hanno definito l’attacco come “terroristico” hanno emesso un ordinanza giudiziaria per perseguirli. Come ricorda “Al Arabiya”, il Sistan e Balochistan è una delle regioni più povere dell’Iran ed è attraversata da una delle principali rotte per il traffico di droga tra Asia ed Europa. La regione, inoltre, è storicamente teatro di tensioni tra gruppi armati locali e le autorità di Teheran. Lo scorso settembre, le proteste esplose a seguito della morte della giovane curda iraniana Mahsa Amini avevano preso le mosse proprio da questa provincia. (Irt)