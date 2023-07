Iran-Qatar: ministro di Stato agli Esteri Al Khulaifi incontra ministro Esteri Amirabdollahian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato per gli Affari esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh al Khulaifi, ha incontrato, ieri, a Teheran, il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian e il suo viceministro, Ali Bagheri Kani. Lo ha riferito l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, secondo la quale Al Khulaifi ha incontrato anche il segretario del Consiglio supremo nazionale della Repubblica islamica dell’Iran, Ali Ahmadian. Come ricorda il quotidiano iraniano “Teheran Times”, inoltre, l’ultimo incontro tra Al Khulaifi e Amirabdollahian risale allo scorso marzo e anche in quell’occasione il ministro di Stato qatariota aveva incontrato l’allora segretario del Consiglio supremo nazionale iraniano, Ali Shamkhani. Ad Amirabdollahian, il ministro di Stato qatariota ha consegnato una lettera da parte dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, per il presidente della Repubblica islamica, Ebrahim Raisi. Durante gli incontri, Al Khulaifi ha discusso con Amirabdollahian e con Ahmadian della cooperazione bilaterale tra Doha e Teheran e dei modi per rafforzarla e svilupparla. Successivamente i tre hanno affrontato diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune tra i due Paesi. Inoltre, secondo il quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”, i colloqui tra Al Khulaifi e Bagheri Kani sono stati incentrati sull’allentamento delle tensioni tra Teheran e i “Paesi occidentali” a proposito del fascicolo relativo al programma nucleare iraniano e della questione dello scambio di prigionieri con gli Stati Uniti. I negoziati internazionali, interrotti dal 2018 dalla decisione dell’allora presidente Usa, Donald Trump, di uscire dal Piano globale d'azione congiunto (Jcpoa, l'intesa sul nucleare iraniano concluso tra Iran, Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti e Germania). (Res)