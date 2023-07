Iraq: Kurdistan iracheno, le elezioni parlamentari si terranno entro fine febbraio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno si terranno entro la fine di febbraio del 2024. Lo ha annunciato, ieri sera, il direttore dell’ufficio della Presidenza della Regione autonoma, Fawzi Hariri, come riferisce l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. Il presidente della Regione, ha aggiunto Hariri, fisserà nei prossimi giorni la data esatta delle elezioni. Lo scorso 26 marzo, la presidenza di Erbil aveva annunciato che le elezioni dei deputati del Parlamento della Regione autonoma, previste originariamente per ottobre 2022, si sarebbero tenute il 18 novembre 2023. Tuttavia, le continue tensioni tra il Partito democratico del Kurdistan (Kdp) e l’Unione patriottica del Kurdistan (Puk), che fino ad allora ne avevano provocato il rinvio, sono perdurate. Lo scorso 26 giugno, i rappresentanti dei due partiti si erano nuovamente incontrati per giungere a un accordo. (Res)