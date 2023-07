Corea del Nord, parlamentare McCaul preoccupato per il militare Usa che ha attraversato il confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti Usa, Michael McCaul, ha espresso preoccupazione per la sorte di Travis King, il militare statunitense che la scorsa settimana ha attraversato volontariamente il confine della Corea del Nord, e che è stato subito arrestato dai militari di quel Paese. "Penso fosse in fuga dai suoi problemi", ha dichiarato nel corso di un'intervista il deputato repubblicano, riferendosi alle azioni disciplinari che pendevano sul capo del soldato. "E' andato nel posto sbagliato, e vediamo la stessa cosa con Russia, Cina, Iran. Quando prendono prigioniero un cittadino statunitense, specialmente un militare, esigono un prezzo. Ed è questo che mi preoccupa", ha detto McCaul. (segue) (Was)