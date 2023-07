Corea del Nord, parlamentare McCaul preoccupato per il militare Usa che ha attraversato il confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice portavoce della Casa Bianca, Olivia Dalton, ha dichiarato la scorsa settimana che l'amministrazione Biden ha contattato le controparti nordcoreane per conoscere le sorti di King, arrestato dalle autorità di Pyongyang dopo avere attraversato deliberatamente la linea di demarcazione tra le due Coree, e quali siano le sue condizioni. “La Casa Bianca è costantemente in contatto con il Pentagono, con il dipartimento di Stato, con le Nazioni Unite e con le autorità della Corea del Sud, per raccogliere tutte le informazioni necessarie”, ha detto la portavoce. (segue) (Was)