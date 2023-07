Cambogia: elezione parlamentare, il partito del premier Hun Sen rivendica la vittoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ex funzionario degli Khmer rossi che riparò in Vietnam prima della caduta del regime, e che venne poi installato al governo proprio da Hanoi, Hun Sen ha esibito nei circa 40 anni al potere una ineguagliata capacità di sopravvivenza politica, rimuovendo di volta in volta i suoi avversari tramite la cooptazione, l'arresto, l'esilio o l'emarginazione, e perseguendo al contempo un'agenda economica basata sul libero mercato, al prezzo di diseguaglianze crescenti e di una rapida deforestazione. Avviata dalle Nazioni Unite su un difficile percorso di democratizzazione nel 1990, dopo gli orrori che avevano segnato i decenni di dittatura precedenti, la Cambogia è ormai tornata all'autoritarismo, e l'unica vera incognita resta quella del profilo dell'erede di Hun Sen, cui potrebbe essere presto affidata la guida dello Stato. Per mesi, infatti, il primo ministro cambogiano ha accelerato i preparativi per lo storico trasferimento dei poteri al figlio maggiore, Hun Manet: le precarie condizioni di salute di Hun Sen lo avrebbero convinto ad anticipare i tempi della successione, che in precedenza era stata fissata per il 2028. Il 45enne Hun Manet, già comandante dell'Esercito reale cambogiano, ha annunciato il 24 aprile scorso la sospensione dei suoi doveri militari, e in vista delle elezioni di ieri si è candidato tra le file del Partito popolare cambogiano: la sua elezione, ritenuta scontata, gli aprirà le porte alla carica di primo ministro. (segue) (Fim)