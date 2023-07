Imprese: Twitter diventa "X", pronti nuovo logo e Url

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter sta per subire il cambiamento forse più drammatico dall'acquisizione del social media da parte di Elon Musk, alla fine dello scorso anno: il miliardario ha annunciato infatti nel fine settimana di voler rimpiazzare l'iconico logo a forma di volatile con la lettera "X". Musk ha precisato che in queste ore il social media riceverà un nuovo logo provvisorio, e ha aggiunto che l'indirizzo di rete "X.com" reindirizza già automaticamente gli utenti a Twitter. Le novità annunciate da Musk potrebbero segnare ufficialmente l'inizio di una nuova era per il social media, che il suo proprietario ha sempre affermato di immaginare come una "super app" in grado di fornire una varierà di servizi, inclusi l'internet banking e la messaggistica video, sul modello dell'onnipresente WeChat in Cina. "X sarà la piattaforma in grado di fornire... Beh, di tutto", ha scritto ieri proprio su Twitter l'amministratrice delegata della società, Linda Yaccarino. Dall'acquisizione di Musk, il social media ha intrapreso una turbolenta e a tratti confusionaria stagione di rinnovamento e sperimentazione con alterni successi, mantenendo la propria centralità come arena digitale ma perdendo una fetta consistente dei suoi proventi pubblicitari: un calo che Musk ha imputato all'avversione di governo e grandi aziende nei confronti della sua politica ostentatamente favorevole alla libertà di espressione. Nei giorni scorsi, in risposta al lancio da parte di Meta di un social media concorrente, Musk ha annunciato che Twitter offrirà un programma di monetizzazione per attirare creatori di contenuti sulla piattaforma. (Was)