Usa-Cina: Blinken a "Cnn", Washington lavora per stabilizzare relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno tentando di rafforzare le "linee di comunicazione" con la Cina per stabilizzare le relazioni tra le due maggiori potenze mondiali. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Cnn". "Stiamo lavorando per iniettare un po' di stabilità nelle relazioni, per porre una base alle relazioni, per assicurarci che la competizione in cui siamo coinvolti non viri verso un conflitto", ha detto Blinken nel corso dell'intervista, concessa a margine del Forum sulla sicurezza di Aspen nel Colorado. Il segretario, reduce da una visita ufficiale in Cina il mese scorso - la prima a Pechino da parte di una segretario di Stato Usa nell'arco di cinque anni - ha dichiarato che prima dei recenti contatti, Washington e Pechino "non si parlavano molto. Ora lo stiamo facendo. Abbiamo diversi gruppi che sono in contatto o che stanno per entrare in contatto su questioni sensibili - problematiche - nelle relazioni, dove credo si possa giungere a una soluzione", ha affermato Blinken. (segue) (Was)