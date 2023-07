Business news: influenza aviaria, Londra rimuove controlli rafforzati su import carne brasiliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove mesi dopo una visita tecnica in Brasile, il governo del Regno Unito ha rimosso i controlli rafforzati sugli acquisti di carne brasiliana, imposti per l'allarme sull'influenza aviaria. Lo riferiscono i ministeri degli Esteri e dell'Agricoltura in una nota congiunta. Grazie al provvedimento le autorità sanitarie brasiliane potranno abilitare le aziende autorizzate a vendere carne nel Regno Unito, attraverso un sistema chiamato "pre-listing". Londra ha anche deciso che tratterà i casi di influenza aviaria a livello statale. Pertanto, eventuali focolai della malattia in Brasile porteranno solo alla chiusura del mercato della carne di pollo nello stato in cui saranno registrati. (Brb)