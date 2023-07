Business news: Ue-Uruguay firmano accordo di cooperazione energetica per promuovere idrogeno vedere e rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea e l'Uruguay hanno firmato oggi un accordo di cooperazione energetica per promuovere la produzione di idrogeno e di energie rinnovabili nel Paese latinoamericano, nell'ambito del vertice tra l'Ue e la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac) in corso a Bruxelles. L'accordo è stato firmato dalla commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, e dal ministro degli Esteri uruguaiano, Francisco Bustillo, alla presenza della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou. Il memorandum, sostenuto dalla Global Gateway Investment Strategy, delinea le potenziali aree di cooperazione tra i due partner, tra cui la revisione e l'approfondimento delle azioni e delle politiche per la promozione dell'efficienza energetica, nonché gli scambi sulle politiche per le energie rinnovabili e sull'idrogeno e i suoi derivati. L'accordo sottolinea inoltre che gli investimenti devono rispettare la legislazione ambientale pertinente relativa ai settori marino e terrestre sia nell'Ue che in Uruguay, per garantire che le sfide odierne in materia di clima e biodiversità siano affrontate in parallelo.BebBusiness news: Ue-Cile, firmato memorandum d'intesa su materie prime criticheBruxellesUe e Cile hanno firmato un memorandum d'intesa per l'istituzione di un partenariato sulle catene di valore sostenibili delle materie prime. Il memorandum è stato siglato a margine del vertice Ue-Celac, a Bruxelles, dal commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, e dal ministro per gli Affari esteri cileno, Alberto van Klaveren Stork. Presenti alla firma anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Cile, Gabriel Boric. "In linea con la strategia Global Gateway dell'Ue e con la legge sulle materie prime critiche, il partenariato mira ad approfondire la cooperazione nel campo delle catene di valore delle materie prime sostenibili, necessarie per l'energia pulita e la transizione digitale di entrambi i partner", si legge in una nota della Commissione europea. Inoltre, il memorandum "mira a sviluppare un'industria competitiva e sostenibile per la lavorazione delle materie prime e il valore aggiunto locale nel settore minerario, creando occupazione di qualità e una crescita economica sostenibile e inclusiva, a vantaggio di entrambe le parti". (Beb)