Business news: al via programma ristrutturazione debiti in Brasile, beneficiati 70 milioni persone

- Inizia il programma elaborato dal governo del Brasile che permette ai cittadini di rinegoziare piccoli debiti con il fisco e con le banche, Desenrola Brasil. Secondo il governo potranno beneficiare fino a 70 milioni di persone. Il programma è diviso in tre fasce. La prima fascia riguarda le persone che hanno debiti di qualsiasi natura fino a 100 real (19 euro). Grazie alla liquidazione del debito da parte delle banche – evidenzia il governo in una nota - cadranno le restrizioni per persone indebitate e il cittadino potrà, ad esempio, se non ha altri debiti, ottenere nuovamente credito o stipulare un contratto di affitto. Con questa operazione, il governo federale ritiene di poter beneficiare circa 1,5 milioni di persone. (Brb)