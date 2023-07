Russia: "The Hill", Usa puntano a minare leadership di Putin ingaggiando alti funzionari come spie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i loro alleati puntano a sfruttare le crepe nella struttura di potere del presidente russo Vladimir Putin, emerse il mese scorso con la rivolta di breve durata del gruppo paramilitare Wagner, per ingaggiare funzionari e ufficiali russi di alto livello come spie. Lo scrive il quotidiano "The Hill", che ricorda quanto dichiarato proprio il mese scorso dal direttore della Central Intelligence Agency (Cia) William Burns: "L'insoddisfazione per la guerra continuerà a erodere la leadership russa", ha detto il capo della Cia, aggiungendo che tale insoddisfazione costituisce una "opportunità di portata generazionale" per estendere la rete di informatori della Cia in Russia. La scorsa settimana Burns ha confermato la propria analisi durante il Forum sulla sicurezza di Aspen, sostenendo che Putin "guarda già alle sue spalle con apprensione". All'inizio della scorsa settimana, durante un raro discorso pubblico, anche il direttore del servizio d'intelligence esterna britannico MI6, Richard Moore, si è rivolto ai funzionari russi "sconvolti" dalla guerra in Ucraina affinché divengano collaboratori dell'intelligence occidentale. "Ci sono molti russi oggi che sono silenziosamente sconvolti dalla visita delle loro forze armate che polverizzano le città ucraine, cacciano famiglie innocenti dalle loro case e rapiscono migliaia di bambini", ha sostenuto Moore durante un discorso tenuto mercoledì scorso a Praga. "Li invito a fare ciò che altri hanno già fatto negli ultimi 18 mesi, e unire le forze a noi. Le nostre porte sono sempre aperte". (segue) (Was)