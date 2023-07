Russia: "The Hill", Usa puntano a minare leadership di Putin ingaggiando alti funzionari come spie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Burns, un video pubblicato dalla Cia su Telegram lo scorso maggio, per spiegare ai cittadini russi come contattare segretamente l'agenzia d'intelligence statunitense, ha racimolato 2,5 milioni di visualizzazioni in una settimana. L'obiettivo principale di queste iniziative, secondo un funzionario anonimo della Cia citato da "The Hill", è di raggiungere funzionari e ufficiali russi in posizioni critiche, come le forze armate, i servizi di sicurezza, la ricerca scientifica e la tecnologia. Secondo il funzionario, "queste persone potrebbero anche non essere consapevoli di disporre di conoscenze che per noi hanno grande valore. Siamo interessati alle scienze avanzate, alla tecnologia militare e cibernetica, alle informazioni finanziarie, alle fonti di dati di valore e segreti di politica estera", ha affermato la fonte, aggiungendo che l'intelligence Usa punta anche a raccogliere informazioni tese a indebolire l'economia russa. (Was)