Cambogia: elezione parlamentare, il partito del premier Hun Sen rivendica la vittoria

- Il Partito popolare cambogiano (Cpp) del primo ministro della Cambogia Hun Sen ha proclamato di aver vinto in misura schiacciante l'elezione per il rinnovo della Camera bassa del parlamento che si è tenuta in quel Paese nella giornata di ieri, che avrebbe registrato un'affluenza alle urne dell'84,21 per cento. Il portavoce del partito, Sok Eysan, ha dichiarato appena due ore dopo la chiusura dei seggi che il Cpp ha conseguito una "vittoria schiacciante". Il portavoce ha aggiunto che il figlio maggiore di Hun Sen e suo successore al potere, Hun Manet, candidatosi per la prima volta per un seggio parlamentare, ha vinto "senza dubbio" un seggio alla camera. Hun Sen preparava l'elezione da mesi per assicurare la vittoria del Cpp e per impostare il trasferimento del potere al figlio maggiore. Il voto è giunto 10 anni dopo l'elezione del 2013, che vide il Partito di soccorso nazionale della Cambogia (Cnrp) all'opposizione giungere vicinissimo alla maggioranza parlamentare, denunciando poi irregolarità nel voto che innescarono forti proteste popolari. La breve stagione di competizione politica finì alla tornata elettorale successiva nel febbraio 2018, quando il partito venne sciolto forzosamente dalla magistratura, e i suoi principali esponenti vennero arrestati o fuggirono all'estero. Le elezioni generali del 2018 decretarono la trasformazione di fatto del Paese in un sistema a partito unico. Con il voto di oggi, il settuagenario primo ministro cambogiano, al potere dal 1985 grazie anche al sostegno della Cina, intende compiere un passo ulteriore, stabilendo un sistema di governo dinastico. (segue) (Fim)