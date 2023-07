Business news: Lula, invieremo nostra controproposta su accordo Ue-Mercosur entro tre settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile risponderà al protocollo aggiuntivo "aggressivo" presentato dell'Unione europea per concludere l'accordo di libero commercio con il Mercato comune del Sud (Mercosur) entro tre settimane. Lo ha detto oggi il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. "L'Europa ci aveva inviato una lettera aggressiva, minacciando punizioni se non avessimo rispettato i requisiti ambientali. Tra partner non si discutono minacce, si discutono proposte", ha detto, aggiungendo che "la controproposta brasiliana attualmente in discussione sarà consegnata alle autorità dell'Ue entro tre settimane". (Brb)