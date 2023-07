Business news: Brasile-Cina, governo apre indagine su possibile dumping Pechino su fibre ottiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha avviato un'indagine formale per determinare se società cinesi che producono cavi di fibra ottica abbiano praticato pratiche commerciali sleali contro compagnie brasiliane. Lo riferisce il dipartimento per il Commercio estero (Secex), del ministero dello Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi. In una circolare pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'11 maggio, la Secex riferiva di aver avviato le verifiche preliminari dopo che tre imprese, l'italiana Prysmian, la giapponese Furukawa e la messicana Cablena, avevano presentato "elementi sufficienti indicativi della pratica del dumping" e l'esistenza di "danni all'industria domestica derivanti di tale pratica". (Brb)