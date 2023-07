Business news: vicepresidente Brasile, necessario guadagnare spazio nella produzione di semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha bisogno di guadagnare spazio nella produzione di semiconduttori, materia prima per la realizzazione di microchip utilizzati nei dispositivi elettronici. Lo ha detto il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, industria, commercio e servizi del Brasile, Geraldo Alckmin, nel corso di un evento pubblico. "Negli ultimi decenni il Paese ha subito una grande deindustrializzazione, accentuata e precoce, e bisogna capirne le cause per invertirne gli effetti", ha detto. "Il Brasile ha bisogno di occupare il giusto spazio come quinto paese più grande del mondo in termini di territorio, il settimo paese più popoloso del mondo, tra le dieci maggiori economie, con eccellenti università, centri di ricerca e industria diversificata", ha aggiunto. Nel corso del suo intervento Alckmin ha ricordato che i semiconduttori sono nella vita quotidiana delle persone, dai videogiochi all'industria bellica. (Brb)