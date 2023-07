Spagna: 70 per cento dello scrutinio, sorpasso dei popolari sui socialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 70 per cento dei voti scrutinati, il Partito popolare spagnolo è in vantaggio nel conteggio dei seggi al Congresso dei deputati con 131 seggi (31,5 per cento), davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo, Pedro Sanchez, che si ferma a 128 seggi (32,5 per cento). La terza forza politica del Paese è la formazione sovranista Vox con 33 seggi (12,3 per cento), davanti alla piattaforma di sinistra Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, con 30 seggi (12 per cento). (Spm)