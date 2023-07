Migranti: le conclusioni della Conferenza di Roma su sviluppo e migrazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, sulla base di specifiche esigenze e priorità nazionali, le suddette iniziative e progetti saranno finalizzati a rafforzare lo sviluppo socioeconomico, la lotta alla povertà e protezione sociale; la creazione di posti di lavoro e sviluppo delle competenze attraverso un'istruzione di qualità, la formazione tecnica e professionale, il sostegno all'imprenditorialità, anche per migranti, rifugiati e sfollati, in particolare nei Paesi di origine; i servizi essenziali, come l'accesso all'energia, alla sanità, all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, agli alloggi e alle infrastrutture; i percorsi legali per la migrazione regolare; il ruolo dei migranti e delle diaspore come attori dello sviluppo, anche attraverso investimenti, circolazione delle competenze, trasferimenti di rimesse più rapidi ed economici e inclusione finanziaria dei migranti; gli sforzi nazionali per il buon governo, la promozione dello stato di diritto e lo sviluppo delle capacità delle pubbliche amministrazioni; una cultura della comprensione reciproca, della tolleranza e del rispetto dei diritti umani al fine di contrastare la violenza, l'incitamento all'odio e l'estremismo; l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente e la creazione di un mix energetico diversificato, con particolare attenzione allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; sistemi e procedure di asilo e gestione della migrazione; la collaborazione per garantire una ripartizione degli oneri e una responsabilità collettiva prevedibili ed eque, compresi i paesi che accolgono i rifugiati; affrontare crisi complesse e disastri naturali attraverso il rafforzamento dei meccanismi di preparazione e risposta per ridurre al minimo lo sfollamento delle persone; l'assistenza umanitaria sia per la risposta all'emergenza che per situazioni protratte. (segue) (Res)