Migranti: le conclusioni della Conferenza di Roma su sviluppo e migrazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stesso spirito e negli stessi contesti regionali, prosegue la dichiarazione, i partecipanti si impegnano altresì a collaborare, se del caso, alla pianificazione, alla mobilitazione dei finanziamenti più efficaci e all'attuazione di iniziative di cooperazione per fornire sostegno ai rifugiati e ai Paesi che li ospitano, prevenire e frenare l'immigrazione irregolare, in particolare contrastando le reti di trafficanti, affrontando le cause profonde degli spostamenti internazionali forzati e promuovendo la mobilità ordinata e legale, anche attraverso l'ammissione umanitaria. Riconosciuta anche l'ambizione e gli obiettivi dell'Agenda africana per le migrazioni, anch'esse incentrate sul nesso migrazione-sviluppo e sulla responsabilità condivisa degli Stati. I partecipanti hanno convenuto di adottare una risposta globale basata sui percorsi ai movimenti misti, nello spirito della solidarietà e della condivisione delle responsabilità. Questo approccio prevede sforzi concertati basati sul mutuo consenso nei paesi in tutte le fasi delle principali rotte dei movimenti misti, anche nei paesi di destinazione, per migliorare la protezione dei migranti e delle persone costrette a fuggire, per mitigare l'esposizione ai rischi del proseguimento del viaggio, contrastando così le reti di tratta e contrabbando. Sulla base delle specifiche esigenze nazionali, le suddette iniziative e progetti saranno finalizzati a rafforzare le misure per prevenire e frenare i flussi migratori irregolari prevenendo al contempo la perdita di vite umane, anche attraverso accordi bilaterali o multilaterali per combattere efficacemente il traffico di migranti via terra e via mare. (segue) (Res)