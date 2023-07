Farnesina: Tajani dispone missione ispettiva su visti in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su indicazione del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è stata predisposta con carattere d'urgenza una immediata missione ispettiva speciale in tema di visti in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh. Lo riferisce una nota della Farnesina. La delegazione ispettiva, composta da funzionari del ministero degli Esteri e da esperti di sicurezza di altre amministrazioni, verificherà la correttezza delle procedure e l'eventuale esistenza di irregolarità nell'emissione di visti da parte delle Sedi diplomatico-consolari in quei Paesi. (Res)