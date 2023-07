Migranti: le conclusioni della Conferenza di Roma su sviluppo e migrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti alla Conferenza su sviluppo e migrazioni, ospitata oggi a Roma su iniziativa congiunta del presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e del presidente della Tunisia, Kais Saied, hanno approvato il lancio del cosiddetto "Processo di Roma", una piattaforma strategica, completa, inclusiva e pluriennale per l'azione collettiva per il contrasto alle migrazioni illegali. È quanto emerge dalle conclusioni della Conferenza, che ha visto la partecipazione di diversi leader e rappresentanti dei Paesi della regione del Mediterraneo allargato, del Medio Oriente e dell'Africa, oltre che del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e del presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per rinnovare il loro comune impegno ad affrontare i driver politici, socio-economici e climatici della migrazione e sfollamenti internazionali forzati e promuovere percorsi legali e sicuri per la migrazione e contrastare più efficacemente la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. In base alla dichiarazione finale, il "Processo di Roma" si fonda sulla comune comprensione che è necessaria una risposta impegnata, coerente e globale per sostenere la stabilità politica e favorire lo sviluppo sociale ed economico, affrontare le cause profonde degli sfollamenti forzati, dare un importante contributo alla promozione della migrazione legale, prevenire e affrontare la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani attraverso la più ampia regione del Mediterraneo, il Medio Oriente e l'Africa, guidati dai seguenti principi: rispetto della sovranità nazionale, compreso il rispetto del diritto interno; responsabilità condivisa; solidarietà; collaborazione tra pari; la sicurezza e la dignità dei migranti e il pieno rispetto del diritto internazionale, compresi i diritti umani, il diritto umanitario e dei rifugiati. (segue) (Res)